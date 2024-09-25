Проститутки из притона убежали от активиста

В Екатеринбурге общественник Дмитрий Чукреев снова посетил притон, на этот раз на улице Пехотинцев в здании жилого дома. «Клиенты заходили через общий подъезд, и все, что происходило внутри, становилось достоянием общественности – шумоизоляция «брежневки» не выдерживала вскриков и стонов», – рассказал Чукреев в своем телеграм-канале.

По его словам, там работали десять девушек, в момент визита Чукреева было три сотрудницы, но они сбежали от проверяющего через окно. Администратора доставили в отдел полиции прибывшие на вызов сотрудники патрульно-постовой службы.

«В этом борделе находился кол-центр одного из сайтов по оказанию интим-услуг, нам удалось изучить данные ноутбука и телефонов, в день через заведение проходили десятки клиентов, преимущественно – мигрантов. Средний чек за час – 4-5 тысячи рублей, а за сутки в кассе набиралось под 100 тысяч», – добавил общественник.

Екатеринбург, Елена Сычева

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