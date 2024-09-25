Навигацию в метро Екатеринбурга осовременили (ФОТО)

Команда проекта «Дизайн-код Екатеринбурга» разработала новый визуал для навигации в уральской подземке. Дизайнеры предлагают сделать указатели крупнее и ярче, схему метро очистить от несуществующих веток и добавить на нее места пересадок на наземный транспорт.

«На нынешней схеме изображено на две линии больше, чем есть на самом деле. Кроме того, текущая схема и навигация используют нумерацию станций, которая актуальна для азиатских стран с иероглифической системой, но совершенно неактуальна для нас, особенно когда станций всего девять. Кто-нибудь помнит номер станции Динамо или знает, что он вообще есть? На схеме также изображена карта Екатеринбурга и объекты притяжения, чтобы незнакомый с городом пассажир мог узнать, когда и где ему выходить. Мы добавили обозначения важных транспортных пересадок, автовокзалы, вокзал, а также автобусы до аэропорта и трамвай до Верхней Пышмы», – рассказали авторы новой навигации Павел Омелехин и Роман Серебренников в телеграм-канале «Дизайн-код Екатеринбурга».

Отметим, пока неизвестно, готов ли екатеринбургский МУП «Метрополитен» поменять навигацию и если это произойдет, то когда, однако в мэрии «Новому Дню» напомнили, что активно сотрудничают с «Дизайн-кодом Екатеринбурга», чьи работы уже можно видеть на многих улицах города.

Фото: телеграм-канал "Екатское чтиво"

Екатеринбург, Елена Сычева

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