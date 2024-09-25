Подросток выпал из окна школы в Первоуральске

В Первоуральске 13-летний подросток упал из окна школы № 5 с высоты второго этажа.

Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, инцидент произошел около 10:30. Во время перемены, когда дети находились в классе одни, мальчик забрался на подоконник, свесил ноги, а через некоторое время выпал из окна. Его отвезли в больницу. Одноклассники пишут в соцсетях, что школьник упал на спину.

Прокуратура даст оценку действиям сотрудников школы на предмет соблюдения требований законодательства об охране жизни и здоровья несовершеннолетних. Будет установлено, какие меры были предприняты по предупреждению детского травматизма, в том числе по установке блокирующих устройств на окнах. Сотрудники прокуратуры опросят учителей, запросят из больницы документы для установления степени тяжести причинённого ребенку вреда здоровью.

Первоуральск, Елена Владимирова

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