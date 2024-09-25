В мэрии рассказали, что будет с бомбоубежищами в идущих под снос домах

Начальник управления архитектуры и градостроительства Екатеринбурга Руслан Габдрахманов пояснил, что будет с сооружениями гражданской обороны, которые расположены в подвалах старых домов, идущих под снос в рамках программы КРТ.

По словам чиновника, по условиям договора застройщик должен будет ликвидировать бомбоубежища по всем правилам, а потом построить новые.

«На некоторых площадках, действительно, есть защитные сооружения. Каждую такую территорию мы согласовываем с местным управлением Росимущества. Кроме того, закон позволяет исключить бомбоубежище из государственного реестра, но в таком случае размещение объекта нужно предусмотреть в другом месте – в границах проекта КРТ или за его пределами», – рассказал Руслан Габдрахманов на пресс-конференции в «ТАСС-Урал».

Речь идет о старых жилых домах, которые расположены на территории Пионерского поселка.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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