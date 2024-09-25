Тысячи верующих в Верхотурье отметили День святого Симеона

Тысячи верующих сегодня прибыли в Верхотурье, духовную столицу Урала, чтобы отметить праздник перенесения мощей святого праведного Симеона. Его почитают как чудотворца Верхотурского и всея Урала и Сибири. Ровно 320 лет назад мощи святого были перенесены из меркушинского храма Архистратига Михаила в Крестовоздвиженский храм Свято-Никольского мужского монастыря. Сегодня праздничную литургию возглавил митрополит Екатеринбургский и Верхотурский Евгений.

«Святой Симеон Верхотурский всемирно почитаем. Я был очень удивлен, когда был в Иерусалиме на Святой Земле, в Греции, в более удаленных заграничных русских храмах, везде на меня взирал святой праведный Симеон Верхотурский. Его почитают в России и отдаленных странах. К нему обращаются, потому что он слышит и отвечает, – рассказал владыка. – Ко мне приходят близкие, знакомые, друзья, которые приезжают сюда в Верхотурье, а после с удивлением говорят: «Я ехал сюда с такой проблемой, и у святых мощей эта проблема была решена». Сестры Ново-Тихвинского монастыря ведут летопись чудес, которые сегодня происходят здесь: сколько людей родилось, сколько семей создалось, сколько семей не распалось. Это самые понятные чудеса, а более глубокие тонкие моменты, их знает только Господь Бог».

В этом году впервые за пять лет православные в честь праздника прошли 370-километровый крестный ход от Екатеринбурга до Верхотурья с благословения митрополита. Крестный ход шел 18 дней, за это время люди посетили десятки православных храмов. По традиции, и крестный ход, и праздник перенесения мощей святого Симеона Верхотурского проходят при поддержке Фонда святой Екатерины.

Симеоновский крестный ход – один из самых продолжительных в России. Его история началась 320 лет назад. Особо почитали святого Симеона Верхотурского и в семье императора Николая II, и в 1913 года царская фамилия передала Крестовоздвиженскому собору серебряную сень, где с тех пор хранится святыня.

Фото: Фонд святой Екатерины

Екатеринбург, Елена Сычева

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