На берегу Шарташа открылся двухэтажный хоспис – Свято-Елисаветинская обитель милосердия (ФОТО)

Вчера на берегу озера Шарташ открылось новое здание Свято-Елисаветинской обители милосердия – хосписа, где в круглосуточном режиме будут ухаживать за тяжелобольными людьми. Здесь будут жить люди, парализованные после инсультов или инфарктов, те, кто перенес серьезные травмы, переломы или страдает ДЦП.

«Пока мы полны сил и здоровья в ежедневной суете, мало задумываемся, что для каких-то людей каждый прожитый день – это уже большая радость и большая победа. На базе обители милосердия такие условия есть для людей, кто перенес инсульт или болеет онкологией. Обитель существует уже 15 лет при Екатеринбургской епархии на очень стесненных условиях. И сегодня она получила новое здание», – поделился глава Екатеринбурга Алексей Орлов.

Раньше хоспис размещался в небольшом здании 1955 года постройки, где не было полноценной кухни и зоны для прогулок, а храм был оборудован лишь в одной из комнат. Теперь 50 пациентов будут жить в двухэтажном здании, где есть 27 палат, кабинеты массажа и физиотерапии, зал ЛФК, полноценная кухня, столовые и сестринские. Также на территории нового здания будет действовать Владимиро-Елисаветинский храм, в котором будут проходить богослужения для подопечных, братьев и сестер.

Строительство центра по уходу за тяжелобольными людьми началось еще в феврале 2022 года при поддержке учредителей Фонда святой Екатерины. По словам митрополита Екатеринбургского и Верхотурского Евгения, уже осенью сестры и подопечные переедут в новое здание: «Я был на стройке: видел кирпичные стены, бетонные полы, висящие провода. А уже сегодня можно зайти сюда и жить. Насколько я знаю, в течение октября будет переезд всего сестричества милосердия с подопечными. И этот дом начнет жить. Будем совершать чин освящения, и начнется жизнь полноценная».

Екатеринбург, Дарья Деменева

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