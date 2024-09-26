Назван соперник Петра Яна на турнире UFC

Боец Екатеринбургского клуба «Архангел Михаил» Петр Ян проведет пятираундовый поединок на турнире UFC Fight Nights против экс-чемпиона организации в наилегчайшем весе Дейвесона Фигередо. Встреча состоится 23 ноября в Макао. В рейтинге UFC Петр Ян находится на третьей позиции, бразилец – на пятой.

Менеджер российского бойца Саят Абдрахманов считает, что потенциально победитель этого противостояния может подраться за чемпионский пояс. «Мы хотели выступить именно против Фигередо. Это бывший чемпион, он идет на серии из трех побед в дивизионе. И в принципе, этот поединок можно считать потенциально претендентским», – сказал он.

Сейчас Петр Ян находится на сборах в Кисловодске.

Екатеринбург, Елена Сычева

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