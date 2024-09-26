Прописывают по 200-300 человек и копят долги. Мусорщики рассказали, как помогают полиции находить резиновые квартиры

На этой неделе в Белоярском вынесли приговор владелице «резиновой» квартиры – она прописала у себя 46 мигрантов, за что суд отправил ее в колонию на полтора года. Однако это не самая впечатляющая цифра – самые «вместительные» жилплощади находятся в Екатеринбурге, где прописывают сотни человек. Выявлять «резиновые» квартиры и дома помогает оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами «Спецавтобаза». Дело в том, что платежи за мусор начисляют, исходя из количества прописанных в квартире или доме. Поэтому такие случаи не остаются незамеченными – общий долг собственников таких помещений уже превысил 12 млн рублей.

«Самый крупный долг числится за частным домом на улице Торфорезов, где «проживают» 209 человек. Собственник дома задолжал региональному оператору 2 млн рублей, и с каждым годом сумма долга и число «проживающих» продолжают расти. Еще один «рекордсмен» по числу прописанных жильцов – дом на улице Танкистов, там сейчас зарегистрированы 320 человек. Владелец задолжал за обращение с твердыми коммунальными отходами больше 1,5 млн рублей», – сообщили в пресс-службе «Спецавтобазы».

«Оформляя фиктивную регистрацию, люди не задумываются о том, как это повлияет на их квитанции. Поскольку региональный оператор не имеет возможности точно определить количество жильцов, он не может установить плату на основании фактического проживания», – объяснил коммерческий директор ЕМУП «Спецавтобаза» Виктор Малютин.

Вопрос с владельцами «резиновых» помещений обычно решается в судебном порядке. Региональный оператор обращается с исками, а после по исполнительным листам работает Федеральная служба судебных приставов.

Екатеринбург, Елена Сычева

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