Уральцы стали в 4 раза чаще покупать автомобили в Китае (ФОТО)

В 2024 году жители Свердловской области стали в 4 раза чаще, чем в прошлом году, покупать автомобили в КНР. В Уральском таможенном управлении связывают это с ограничениями на ввоз легковушек из Европы. Сумма таможенных платежей за китайские машины выросла в 3,5 раза и составила более 58 миллионов рублей.

Как сообщает пресс-служба УТУ, с января по август с территории Китая ввезли почти 2700 автомобилей. Самыми популярными китайскими марками стали Changan, Chery и Geely. Сумма собранного утилизационного сбора превысила в 5 раз показатель предыдущего года и составила более 170 миллионов рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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