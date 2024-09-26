Замполпреда помог уральцу решить проблемы со светом

Заместитель полномочного представителя президента Российской Федерации в Уральском федеральном округе Борис Кириллов в режиме видео-конференц-связи провел личный прием граждан. В ходе приема были рассмотрены обращения от жителей Уральского федерального округа

«Сегодня мы рассматривали широкий спектр обращений граждан со всего УрФО, – отметил Борис Кириллов. – Нашим приоритетом остается не только оперативность, но и глубокая проработка всех решений. Все вопросы совместно с органами государственной власти и местного самоуправления будут решены. Главным федеральным инспекторам поручено на местах осуществлять контроль за реализацией принятых решений», – подчеркнул заместитель полпреда.

К Борису Кириллову, в частности, обратился представитель общественной организации «Союз отцов», житель города Радужный Ханты-Мансийского автономного округа – Югры. Он попросил помочь в создании мемориального комплекса, посвященного памяти погибших участников специальной военной операции. Принято решение, что в следующем году в сквере «Аллея Славы» города будет установлен Мемориальный комплекс «Верным Сынам Отечества», выполненный из бронзы.

С просьбой о помощи по защите лесов Челябинской области от пожаров обратился заслуженный лесовод Российской Федерации. Он отметил, что для оперативного реагирования на возгорания необходимо применять новые инструменты мониторинга. Особенно остро ситуация обстоит в Карагайском лесничестве. Благодаря федеральному проекту «Стимулирование спроса на отечественные беспилотные авиационные системы» на Южном Урале планируется закупка БПЛА для контроля пожароопасных ситуаций.

Вопрос о модернизации системы электроснабжения был задан жителем поселке Кедровое Свердловской области, так как в населенном пункте есть проблема с постоянным отключением электроэнергии. Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства региона совместно с ОАО «Облкоммунэнерго» подготовили программу мероприятий по решению ситуации: планируется замена не только линий электропередач и инфраструктуры, но и схемы подключения потребителей. Это должно нивелировать аварийные ситуации.

Кроме того, по вопросам цифровизации систем безопасности в общественных местах обратился житель Нового Уренгоя Ямало-Ненецкого автономного округа. Представительница Тобольска Тюменской области обратилась за содействием в приобретении модульного здания поликлиники, а от имени жителей Кургана прозвучала просьба о благоустройстве дворовой территории.

Екатеринбург, Елена Васильева

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