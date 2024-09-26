В октябре пройдет два больших метеорных дождя

Два больших метеорных потока будут заметны с Земли в октябре. Если небо в эти периоды будет чистым, то уральцы смогут увидеть довольно красивое зрелище. Первый поток метеоров, из созвездия Дракона, «прольется» в 8 октября, второй, из созвездия Ориона, – 21 октября.

По мнению астрономов, второй поток будет интенсивнее первого. Метеорные дожди из созвездия Дракона обычно проходят очень вяло – по 10 небесных тел в час, а вот в конце месяца хвосты комет будут видны в небе над Землей в большом количестве. Отмечается, что Дракониды лучше видно вечером.

Метеорные дожди не опасны для нашей планеты, так как попадающие в зону земного притяжения осколки сгорают в атмосфере, не достигая земной поверхности.

Екатеринбург, Елена Васильева

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