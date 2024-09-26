На храме в Академическом появились лики святых (ФОТО)

Фрески украсили наружные стены Благовещенского храма Святых Божиих строителей в Академе. Это единственный храм в Екатеринбурге с росписью на фасаде.

На фресках над входом изображено Благовещение пресвятой Богородицы. Слева и справа от входа – небесные покровители храма святых Божиих строителей святые Алексий Московский, Иосаф Белгородский и преподобный Афанасий Афонский, а также преподобный Алексий Человек Божий. Ещё две фрески посвящены покровителям семьи и брака – святым Петру и Февронии. В восточной части храма изображены Иисус Христос, Пресвятая Богородица и Иоанн Предтеча.

Фрески были созданы московской командой художников-иконописцев артели имени преподобного Андрея Рублёва. Ранее в Екатеринбурге они занимались росписью внутри воссозданного храма «Большой Златоуст». Для большей сохранности работ они использовали краску на основе жидкого стекла.

Свои двери для прихожан храм святых Божиих строителей открыл 9 лет назад, первое богослужение состоялось в августе 2015 года. Храм на постоянной основе поддерживает ведущий застройщик восьмого района Екатеринбурга – АО СЗ «РСГ-Академическое» (входит в ГК «КОРТРОС»). Зимой мастер-девелопер установил здесь архитектурную подсветку, ранее проложил дорогу к зданию и вместе с УК «Академический» озеленил территорию рядом с ним. В канун 301-летия Екатеринбурга мощи Алексия Человека Божиего передал в храм заместитель председателя ЗакСо, член совета директоров компании-основателя района АО СЗ «РСГ-Академическое» Виктор Маслаков. Так же он от лица ключевого застройщика района передавал в дар храму Святых Божиих строителей две старинные иконы, в том числе чудотворный образ Тихвинской богородицы XVIII века.

Фото АО СЗ «РСГ-Академическое»

Екатеринбург, Таисья Исупова

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