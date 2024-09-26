В Нижней Туре убийство человека попало на видеокамеру

В Свердловской области ищут мужчину, подозреваемого в убийстве спортсмена и бизнесмена из Лесного Константина Ребдева.

Преступление было совершено ночью 24 сентября в Нижней Туре и попало на камеры наблюдения возле кафе «Династия». Начальник пресс-службы ГУ МВД Валерий Горелых сообщил, что ранее судимый не работающий местный житель из личной неприязни дважды выстрелил в пострадавшего из охотничьего ружья, смертельно его ранив. После этого подозреваемый сел в автомобиль убитого, серо-зеленый ВАЗ-2114, и покинул место ЧП.

«Полиция ввела план «Розыск автотранспорта» и ориентировала все наряды на розыск вооруженного подозреваемого. Тех, кто располагает сведениями о возможном местонахождении разыскиваемого, просьба откликнуться и позвонить по круглосуточному телефону доверия ГУ МВД области: 8(343) 358-71-61», – сообщил полковник Горелых.

В СУ СКР по Свердловской области рассказали, что уже возбуждено уголовное дело по факту убийства местного жителя 1992 г.р. В рамках уголовного дела проводятся необходимые следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия. Назначен комплекс судебных экспертиз.

Нижняя Тура, Елена Владимирова

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