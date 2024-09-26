Парковку в центре Екатеринбурга опять закроют на 2 дня

В ближайшие выходные на площади 1905 года вновь состоится сельскохозяйственная ярмарка.

Специалисты мэрии напоминают, что автомобильная парковка будет закрыта с 00:00 пятницы, 27 сентября, до 21:00 воскресенья, 29 сентября. Покупателей ждут в субботу и воскресенье с 9:00 до 17:00.

На ярмарку приедут более 100 производителей сельскохозяйственной продукции из Свердловской области и соседних регионов. Они привезут свежие овощи, фрукты, ягоды, мед, орехи, а также травяные чаи.

Кроме того, мастера из Чебоксар (Чувашия) привезут на ярмарку валенки из натуральной шерсти овцы разной катки, с рисунком и без, а также с вышивкой ручной работы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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