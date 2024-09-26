Свердловское УФСБ перекрыло два канала торговли наркотиками (ФОТО)

Сотрудники ФСБ и полиции провели совместную спецоперацию, в ходе которой в Екатеринбурге перекрыли два канала распространения наркотиков и ликвидировали одну нарколабораторию. Организаторы задержаны.

Как сообщили в пресс-службе свердловского УФСБ, у одного из них при себе, дома и в тайниках нашли полкило героина. Двое других, производивших синтетический наркотик, задержаны с поличным. Изъято лабораторное оборудование и 6 килограммов наркотика. Все задержанные являются гражданами Российской Федерации.

Решается вопрос о возбуждении уголовных дел по ч. 4 и 5 ст. 228.1 УК России «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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