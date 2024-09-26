«Ближе всех к пациентам». В Екатеринбурге прошел профессиональный конкурс медсестер

В Свердловской области 26 сентября прошел очередной конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда». На этот раз в Екатеринбург съехались медицинские сестры.

«Для участия в конкурсе, который проходит при поддержке губернатора Евгения Куйвашева, приехали лучшие из лучших медицинских сестер со всех концов области, – рассказала главный внештатный специалист по управлению сестринской деятельностью Минздрава РФ в УрФО, директор Свердловского областного медицинского колледжа Ирина Левина. – Конкурс направлен на то, чтобы повысить уважение к медицинской сестре, чтобы продемонстрировать обществу, что медицинские сестры являются очень важным звеном нашего здравоохранения, они находятся ближе всех к пациентам».

В этом году соревноваться с коллегами приехали 17 медицинских сестер из всех управленческих округов региона. Есть ближайшие к Екатеринбургу города и поселки: Ревда, Полевской, Белоярский, Нижний Тагил, Асбест, Каменск-Уральский, Сухой Лог. Много участниц из отдаленных территорий. Это Красноуфимск, Ачит, Туринская Слобода, Серов, Пышма, Камышлов, Краснотурьинск, Ирбит.

Для участниц подготовили испытания, максимально приближенные к их повседневной работе. Нужно было пройти проверку теоретических знаний, выполнив тестирование из 50 вопросов. Затем участницы демонстрировали точность выполнения сестринских манипуляций, заполнения медицинской документации и стандартов общения с пациентом в ходе первого этапа диспансеризации. Нужно было провести антропометрию, правильно измерить артериальное давление, выполнить ЭКГ и подготовить пациента к взятию крови на биохимическое исследование. Жюри оценивало не только грамотность участниц, но и установление контакта с пациентом и эффективность взаимодействия.

Ирина Левина подчеркивает, что в последние годы сильно изменились стандарты подготовки, к медсестрам предъявляются все более высокие требования. Огромное внимание уделяется пациентоориентированности медсестер, ведь зачастую именно их работа определяют удовлетворенность общества медицинской помощью в целом. При этом в колледже видят, что профессия стала популярной, привлекает молодежь, при поступлении существует достаточно высокий конкурс. Сейчас в СОМК учится 6400 медсестер, а только в 2024 году колледж выпустил 1700 медработников.

«В регионе очень многое делается, и правительством, и министерством здравоохранения для того, чтобы развивалась подготовка, чтобы наши выпускники знали, куда пойдут работать, проходили практику в этих медучреждениях, знакомились с коллективом. Очень важно, чтоб каждая выпускница нашла свое место в здравоохранении», – резюмировала Ирина Левина.

Одна из участниц конкурса, Елена Медведева из Серова, поделилась с «Новым Днем», что работает в профессии уже 25 лет. Приехав на конкурс, она поначалу нервничала, но потом успокоилась, так как жюри было очень доброжелательно настроено. «Все девочки достаточно сильные, поэтому не так уж страшно, если не получится занять первое или второе место. Главное ведь не победа, а участие», – рассказала медсестра из Серова.

Добавим, конкурс профессионального мастерства «Славим человека труда» в здравоохранении при поддержке регионального правительства и минздрава Свердловской области проходит с 2012 года. Он способствует повышению престижа профессии медика, укреплению кадрового потенциала и популяризации среднего медицинского образования.

Екатеринбург, Елена Владимирова, Степан Фатхиев

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