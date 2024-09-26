Через год в Екатеринбурге откроют две новые детские поликлиники (ФОТО)

Летом 2025 года в Екатеринбурге завершится строительство двух новых детских поликлиник по региональной госпрограмме. Как сообщили в ДИПе, сегодня темпы работ на площадках оценил министр строительства Григорий Сурганов.

«Мы запланировали в региональной госпрограмме строительство девяти больниц по всей Свердловской области. Благодаря инициативам губернатора Евгения Куйвашева по восьми из них получили федеральное финансирование. Сегодня осмотрели две детские поликлиники в Екатеринбурге – крупнейшие объекты здравоохранения из возводимых. Одна, на Уралмаше, на 700 посещений в смену, другая, в Заречном микрорайоне, на 500 посещений в смену. Оба объекта до наступления холодов строители подключат к теплу и перейдут к обустройству внутренних сетей и отделочным работам. Завершить строительство обеих поликлиник планируем уже следующим летом», – рассказал Григорий Сурганов.

Общая площадь четырехэтажной поликлиники ДГКБ № 9 на улице Готвальда составляет около 7500 квадратных метров. Строители завершили каркас здания и завершают кирпичную кладку стен, ведут монтаж кровли.

Поликлиника будет обслуживать 25 педиатрических участков в две смены. В здании также разместятся клинико-диагностическая лаборатория, отделения лучевой диагностики, восстановительного лечения, кабинеты функциональной диагностики и узких специалистов.

Здание поликлиники детской городской больницы № 15 на улице XXII Партсъезда в Орджоникидзевском районе Екатеринбурга снаружи выглядит готовым. Его общая площадь составляет почти 14 тысяч квадратных метров. Здесь уже возведена семиэтажная коробка здания, идут отделочные и фасадные работы, а также выполнена часть работ по благоустройству, идет озеленение территории.

К новой поликлинике будет прикреплено около 25 тысяч детей из микрорайона Уралмаш. Кроме участковой службы, там планируется организовать приемы узких специалистов, разместится дневной стационар, отделение неотложной помощи, диагностические отделения и лабораторная служба. В блоке с отдельным входом будет расположено отделение для проведения профилактических осмотров и диспансеризации несовершеннолетних.

Также поликлиники строятся в Арамили, Берёзовском, Реже, Артёмовском, Серове.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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