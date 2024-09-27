Количество вакансий с зарплатой выше 150 тысяч выросло на 22%

По сравнению с прошлым годом в Свердловской области на 22% выросло число вакансий для рабочих специальностей с зарплатой выше 150 тысяч рублей в месяц.

По информации портала «Зарплата.ру», наибольшее число предложений с заработком от 150 тысяч рублей приходится на токарей и фрезеровщиков – каждое четвертое. Медианная зарплата по этим профессиям – 120 тысяч рублей.

На втором месте – курьеры: им 150 тысяч предлагают в 10% случаев, медианная зарплата – 105 тысяч рублей.

На третьем месте – сварщики: 150 тысяч предлагают в 7% от всех вакансий данной профессии по итогам августа 2024 года, медианная зарплата – 85 тысяч рублей.

Дальше идут водители, упаковщики и менеджеры по продажам.

Добавим, медианная зарплата в регионе по итогам августа-2024 выросла до 65 тысяч рублей.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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