В воскресенье по Шувакишу пройдет крестный ход

Несколько улиц Екатеринбурга на 2 часа закроют на время крестного хода от храма в честь иконы Божией Матери «Владимирская» (улица Шувакишская, 3) до мужского монастыря в честь святых Царственных Страстотерпцев (урочище Ганина Яма).

Как сообщили в пресс-службе мэрии, ограничения будут установлены с 12:00 до 14:00 в воскресенье, 29 сентября:

– на улице Байдукова (от территории клинической больницы «РЖД-медицина» до улицы Волжской);

– на улице Волжской (от улицы Байдукова до улицы Решетской);

– на улице Решетской (от улицы Волжской до улицы Леваневского);

– на автодороге в поселок Шувакиш (от улицы Леваневского до улицы Зеленой);

– на улице Зеленой (от автодороги в поселок Шувакиш до проезда под Екатеринбургской кольцевой автомобильной дорогой).

Городские власти просят горожан отнестись к ситуации с пониманием и продумывать путь следования заранее.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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