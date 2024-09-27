В осенний призыв в армию пойдут более 3000 уральцев

В рамках осеннего призыва на срочную службу в армию должны отправиться более 3 тысяч молодых людей из Свердловской области. Призыв начнется 1 октября и продлится до 31 декабря.
Как сообщили в ДИПе, губернатор Евгений Куйвашев подписал указ о создании призывной комиссии Свердловской области, которую возглавил лично. В ее состав вошли замгубернатора Азат Салихов, министр общественной безопасности Свердловской области Александр Кудрявцев, военный комиссар региона Юрий Аксенов, члены правительства, врачи-специалисты медицинских комиссий.
Как ранее сообщали в Минобороны РФ, военнослужащие по призыву – «срочники» – не будут направляться для участия в специальной военной операции. Службу призывники будут проходить во всех военных округах страны, за исключением территорий новых регионов.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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