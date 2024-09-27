российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Пятница, 27 сентября 2024, 12:12 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Тротуары в центре города стали непроходимыми (ФОТО)

В Екатеринбурге на улице Малышева продолжается ремонт, теперь он переместился на тротуары, и ходить там стало сложно, особенно маломобильным, пожилым людям, мамам с детскими колясками, а также самокатчикам и велосипедистам.

Рабочие разрыли тротуары, чтобы заменить бордюры. Работы выполняет та же компания, которая меняла дорожное покрытие на Малышева.

В администрации Екатеринбурга пояснили, что расширять проезжую часть не будут, подрядчик просто заменит бордюрный камень на новый. Сроки окончания работ пока неизвестны.

Екатеринбург, Елена Сычева

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия, Транспорт, Фоторепортаж,