Новые кварталы и соцобъекты Академа можно будет увидеть на выставке 100+ TechnoBuild

В Екатеринбурге с 1 по 4 октября в МВЦ «Екатеринбург- ЭКСПО» пройдет Международный строительный форум и выставка 100+ TechnoBuild. Он соберет крупнейших девелоперов, архитекторов, экспертов строительной отрасли.

Группа компаний «КОРТРОС» представленная на Среднем Урале ведущим застройщиком Академического района – АО СЗ «РСГ-Академическое», на своем стенде представит «Академ будущего». Посетители выставки смогут познакомиться с новыми проектами компании, узнать об использовании возобновляемой энергетики при строительстве многоквартирных домов, в частности, о фасадных фотоэлектрических панелях.

«На стенде будет представлен голографический макет проекта «Академический», включающий новые социальные объекты, которые планируется открыть в 2025 году, а также новые кварталы. Компания продемонстрирует новый подход в благоустройстве дворовых территорий в Академическом районе Екатеринбурга, который способствует отвлечению детей от гаджетов и привлечению их на игровые площадки», – рассказали в пресс-службе «РСГ- Академическое».

Представители ГК «КОРТРОС» также примут участие в ряде сессий, в том числе и партнерских. На сессии «Жилые комплексы будущего: как меняется продукт и какие новые стандарты будут востребованы отраслью» спикеры расскажут о современных тенденциях в строительстве жилых кварталов, раскроют секрет необходимых продуктовых опций для комфорта жителей и представят фасадные технологии энергоэффективности. Участники дискуссии смогут узнать о том, как создать цифровой микрорайон будущего, как строить города, развивать технологии и людей, какие тренды в отрасли являются «короткими», а какие останутся на долгий период и станут стандартом.

Екатеринбург, Таисья Исупова

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