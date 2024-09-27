У уральских синиц и пеночек гормональный всплеск – поют, как летом

Екатеринбург (Новый День, Дарья Деменева) – В Свердловской области синицы, пеночки и горихвостки продолжают петь в сентябре, как летом, в разгар гнездового сезона. Осенью птицы готовятся к отлету и обычно не поют. Почему сейчас мы их все еще слышим, рассказал инженер первой категории лаборатории экологи птиц и наземных беспозвоночных ИЭРиЖ УрО РАН Сергей Грачев.

По его словам, на вокальную активность могло повлиять «бабье лето», птицам хочется себя еще проявить в теплый период. Также причиной осеннего пения могли стать попытки повторной кладки. «Проявления активной вокализации мелких воробьиных певчих птиц по большей части обусловлены действием гормонов. Осеннее пение – это может быть результат попытки организовать повторные кладки в случае разорения или гибели предыдущих, и как результат, возникновение еще одного пика вокальной активности (эти попытки, конечно, будут неуспешны в связи с ограниченными сроками пребывания птиц на гнездовых территориях в осенний период)», – подчеркнул эксперт.

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