В Екатеринбурге произошел взрыв в трамвае

В Екатеринбурге сегодня днем произошел взрыв в трамвае на площади Коммунаров. У одного из пассажиров при себе был газовый баллончик. Средство самозащиты по какой-то причине сдетонировало.

«От взрыва у случайного пассажира выбило из рук телефон, который прилетел ему в колено. Прибывшие на место медики диагностировали перелом надколенника, от госпитализации мужчина отказался», – сообщает телеграм «Екатеринбург. Главное».

Екатеринбург, Елена Сычева

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