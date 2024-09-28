Ранее судимый уралец угрожал взорвать московский отель боевой гранатой (ФОТО)

В отеле на юге Москвы сотрудники Росгвардии и полиции обезвредили буйного постояльца, который устроил пьяный дебош и угрожал взорвать гранату.

«Прибывшие на вызов росгвардейцы и полицейские эвакуировали людей из здания и пресекли противоправные действия. При обыске номера задержанного изъяты две боевые гранаты», – сообщили в пресс-службе Росгвардии.

В ГУ МВД по ЮАО Москвы добавили, что полицию вызвал управляющий отелем. Он заявил, что один из постояльцев после словесной перебранки угрожал ему убийством, используя при этом в качестве оружия предмет, похожий на гранату. Прибывшие на место силовики задержали ранее неоднократно судимого 41-летнего жителя Свердловской области. Сотрудники инженерно-саперного отделения 2 СПП Московского Главка изъяли из номера гранаты и обезвредили их. Согласно исследованию, это были промышленные ручные гранаты, которые относятся к категории взрывных устройств и боеприпасов осколочного действия, а также два запала к ним. Возбуждены уголовные дела по статьям «Угроза убийством» и «Незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ». Фигурант задержан.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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