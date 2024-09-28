Уральские спасатели выпустили штормовое предупреждение

В Свердловском ГУ МЧС выпустили штормовое предупреждение. В воскресенье, 29 сентября, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Спасатели рекомендуют оставаться дома, закрыть окна и двери, убрать с балконов и подоконников вещи, которые может унести ветер. Нельзя стоять рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и другими потенциально опасными объектами. Не стоит парковать автомобиль под деревьями или слабо закреплёнными конструкциями.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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