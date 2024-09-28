российское информационное агентство 18+

Вывозим же!

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Суббота, 28 сентября 2024, 13:01 мск

Новости Екатеринбург

Новости, Кратко, Популярное, Анонсы, Интервью, Видео, Рабкрин

Уральские спасатели выпустили штормовое предупреждение

В Свердловском ГУ МЧС выпустили штормовое предупреждение. В воскресенье, 29 сентября, в регионе ожидается сильный ветер с порывами до 18 м/с.

Спасатели рекомендуют оставаться дома, закрыть окна и двери, убрать с балконов и подоконников вещи, которые может унести ветер. Нельзя стоять рядом с линиями электропередач, деревьями, рекламными щитами и другими потенциально опасными объектами. Не стоит парковать автомобиль под деревьями или слабо закреплёнными конструкциями.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Дзен YouTube

В рубриках

Екатеринбург, Урал, Общество, Россия,