За время мотосезона на Урале погибли 30 байкеров (ФОТО)

С начала года в Свердловской области погибли 30 мотоциклистов. Это больше, чем в прошлом году. Об этом заявила на закрытии мотосезона в Екатеринбурге начальник пропаганды безопасности дорожного движения областной Госавтоинспекции Галина Кравченко.

«К сожалению, в текущем году на дорогах региона мы потеряли на 8 мотоциклистов больше, чем в прошлом году. Всего погибло 30 байкеров, зарегистрировано порядка 500 ДТП с участием мототранспорта и это еще не предел. Основными причинами этих мотоаварий стали небезопасная скорость и несоблюдение очередности проезда. Чтобы избежать дорожных происшествий, необходимо соблюдать правила, верно оценивать дорожную ситуацию. Берегите свою жизнь, своих детей и не покупайте им транспортом раньше времени, покататься на нем они еще успеют. Безопасных всем дорог», – сказала представитель ведомства.

Добавим, одно ДТП с участием байкера случилось прямо сегодня – на перекрестке улиц Большакова и 8 Марта. Мотоциклиста сбил легковой автомобиль. Байкера увезли в реанимацию.

Из-за мотопробега в честь закрытия сезона движение в центре Екатеринбурга затруднено.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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