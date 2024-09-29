В Верхнем Тагиле два человека погибли во время пожара

Сегодня ночью в Верхнем Тагиле сгорел частный дом. Под завалами пожарные обнаружили тела двух мужчин.

Как пояснили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, пожар на площади 150 квадратных метров полностью уничтожил дом и дворовые постройки. Огонь тушили 10 человек и 3 пожарные машины.

В доме не было автономного пожарного извещателя. Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.

По словам начальника пресс-службы ГУ МВД области Валерия Горелых, сейчас полицейские устанавливают личности погибших. Известно, что один их них – хозяин дома.

«По данному факту следственным отделом по городу Кировград СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. В рамках проверочных мероприятий и проводимых экспертных исследований совместно с МЧС и полицией устанавливаются все обстоятельства, в том числе точные причины возгорания и смерти граждан. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», – отметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.

Екатеринбург, Дарья Деменева

Фото СУ СК России по Свердловской области Фото СУ СК России по Свердловской области Фото СУ СК России по Свердловской области

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