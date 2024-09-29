В Верхнем Тагиле два человека погибли во время пожара

Сегодня ночью в Верхнем Тагиле сгорел частный дом. Под завалами пожарные обнаружили тела двух мужчин.
Как пояснили в пресс-службе МЧС по Свердловской области, пожар на площади 150 квадратных метров полностью уничтожил дом и дворовые постройки. Огонь тушили 10 человек и 3 пожарные машины.
В доме не было автономного пожарного извещателя. Предположительно, возгорание произошло из-за неосторожного обращения с огнем.
По словам начальника пресс-службы ГУ МВД области Валерия Горелых, сейчас полицейские устанавливают личности погибших. Известно, что один их них – хозяин дома.
«По данному факту следственным отделом по городу Кировград СУ СК России по Свердловской области организовано проведение процессуальной проверки. В рамках проверочных мероприятий и проводимых экспертных исследований совместно с МЧС и полицией устанавливаются все обстоятельства, в том числе точные причины возгорания и смерти граждан. По итогам проверки следователем СКР будет принято процессуальное решение», – отметил старший помощник руководителя Следственного комитета по Свердловской области Александр Шульга.
Екатеринбург, Дарья Деменева
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