Свердловские пожарные спасли двоих человек из горящего дома

В деревне Малая Белоносова под Каменск-ом-Уральским загорелся частный дом. Пожарные эвакуировали через окно двоих человек, которым огонь заблокировал выход.

Как уточнили в пресс-службе МЧС, пожар начался с придомовых построек и быстро перекинулся на жилой дом.

Огонь тушили 13 человек и 4 пожарные машины. В настоящее время идет проливка и разборка сгоревших конструкций.

Каменск-Уральский, Дарья Деменева

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