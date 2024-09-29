На Урале водитель насмерть сбил пешехода и скрылся

Сегодня в Свердловской области неизвестный водитель насмерть сбил пешехода и скрылся. Трагедия случилась около 5 утра под Нижним Тагилом на 44 км трассы «Николо-Павловское – Петрокаменское – Алапаевск».
Как сообщили в региональном ГИБДД, пешеход от полученных травм скончался на месте. Его личность устанавливается.
По факту происшествия органы внутренних дел проводят расследование. В настоящий момент сотрудники полиции разыскивают виновника ДТП.
Нижний Тагил, Дарья Деменева
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