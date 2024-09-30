В последний день сентября потеплеет до +23

Сегодняшний день станет самым теплым за неделю. Температура воздуха достигнет +23 °C.

Это обусловлено кратковременным поступлением на Средний Урал тропической воздушной массы, распространяющейся по периферии антициклона с юго-запада, сообщает телеграм-канал «Погода в Екатеринбурге».

Во вторник погода в регионе изменится. В тылу циклона, проходящего по акватории Баренцева моря, распространяется арктическая воздушная масса. В холодном воздухе формируется антициклон, выходящий со стороны Балтики на европейскую территорию страны. Два антициклона объединятся в единую систему, которую с севера будет подпитывать холодный воздух из Скандинавии, а с юга – тепло, распространяющееся со стороны Закавказья.

В среду наиболее холодный воздух сместится в Западную Сибирь, а над Средним Уралом установится умеренно-теплая (до +4…+6°) и сухая воздушная масса. В таких условиях по области можно ожидать отрицательные температуры ночью и +12..+17 °C в дневные часы.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube