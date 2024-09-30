Екатеринбурженка вышла в финал Всероссийского конкурса «Первый учитель»

Педагог из екатеринбургской гимназии № 13 Арина Головкова вышла в финал Всероссийского конкурса «Первый учитель».

Как сообщили в ДИПе, всего в заключительном этапе будут участвовать десять российских учителей начальных классов. Имена финалистов назвал министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов 29 сентября в Екатеринбурге в ходе торжественной церемонии закрытия первого тура конкурса.

В первом раунде заключительного этапа 30 учителей из разных регионов страны в течение недели участвовали в очных состязаниях – проводили «Открытые уроки» и «Уроки для родителей». Продемонстрировать мастерство участникам смотра помогали школьники из Екатеринбурга.

За всеми конкурсными занятиями следило жюри, которое определило 10 финалистов. Это учителя из Курска, Москвы, Казани, Тюмени, Белгорода, Кемерова, Саранска и Екатеринбурга. Все они во втором туре, в День учителя в Москве, представят свои компетенции в трех итоговых испытаниях – «Мастер-класс», «Брифинг» и «Блицтурнир», после чего жюри объявит победителя.

Екатеринбург, Елена Владимирова

Отправляйте свои новости, фото и видео на наш мессенджер +7 (901) 454-34-42

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube