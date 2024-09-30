2 октября по всей России включат системы оповещения МЧС

В среду, 2 октября, во всех регионах России запланирована массовая проверка систем оповещения о чрезвычайных ситуациях.

Как сообщили в пресс-службе МЧС РФ, жители услышат сигнал гражданской обороны «Внимание всем!». Также на одну минуту будет замещен эфир радио- и телеканалов. Граждан просят не паниковать. Тестирование проводится, чтобы проверить работоспособность муниципальных и региональных систем оповещения.

Напомним, всероссийские тренировки сирен обычно проводятся дважды в год – в марте и октябре.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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