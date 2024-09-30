Сегодня день святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии

30 сентября православная церковь отмечает Всесветные бабьи именины. День ангела смогут отпраздновать обладательницы имен Софья, Вера, Надежда и Любовь.

Согласно преданию, святые мученицы Вера, Надежда, Любовь и мать их София жили в Италии и открыто исповедовали христианство. Отказавшись принести жертву богине Артемиде, юные девы были жестоко наказаны. По приказанию императора, Вера, Надежа и Любовь были обезглавлены. Мать, похоронив дочерей, умерла на их могиле.

В народе в этот день также было принято загадывать о весне: если осень, начиная с этого дня, будут ненастная, то и будущая весна будет дождливая.

Екатеринбург, Елена Васильева

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