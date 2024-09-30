Новый Уренгой возглавил рейтинг российских городов по уровню зарплат

Столицы регионов Уральского федерального округа улучшили свои позиции в рейтинге российского городов по уровню зарплат за первое полугодие 2024 года.

Первое место, как и в прошлом году, занимает самый крупный город ЯНАО – Новый Уренгой, где чистая среднемесячная зарплата составила 156,3 тысячи рублей. На нее можно купить шесть фиксированных потребительских наборов (рассчитаны на основе региональной статистики Росстата). На втором месте – Салехард с чистой зарплатой 142,8 тысяч рублей.

Сургут и Ханты-Мансийск заняли пятое и шестое места, в этих городах фиксируются средние зарплаты 115 тысяч и 111,5 тысяч рублей соответственно.

Тюмень находится на десятом месте. Средняя зарплата в городе составила 87,9 тысячи рублей, на нее можно купить 4,5 потребительских набора. Екатеринбург занял 18-е место с зарплатой 83,4 тысячи рублей. Примечательно, что в рейтинг-2024 аналитики не включили Нижний Тагил, который в прошлом году был на 64-м месте.

Челябинск и Магнитогорск находятся на 32-м и 34-м местах, средняя зарплата в этих городах составляет около 70 тысяч рублей. Курган занял 56-е место с уровнем зарплаты в 62,3 тысячи рублей. При этом в Кургане отмечен наибольший рост официальных заработков – на 27,4% от уровня прошлого года.

Напомним, рейтинг городов составляет РИА «Новости» на основе расчетов средних зарплат за вычетом НДФЛ по крупным и средним предприятиям. В исследовании участвуют 100 крупных российских городов – административные и промышленные центры субъектов РФ.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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