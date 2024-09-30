Закрытие движения на улице Красных Командиров продлили до 5 ноября

Специалисты АО «Екатеринбургская теплосетевая компания» продляют закрытие движения транспорта по перекрестку улиц Красных Командиров и Стачек до 5 ноября.
Как сообщили в пресс-службе мэрии, на участке модернизируют магистральные тепловые сети. Маршруты общественного транспорта останутся без изменений.
Автомобилисты могут объехать зону перекрытия по улицам Стачек, Лобкова, Бабушкина, Вали Котика и Войкова.
Екатеринбург, Елена Владимирова
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