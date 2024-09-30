Тагильчанка предстанет перед судом за жестокое избиение 91-летней бабушки

В Нижнем Тагиле будут судить 46-летнюю женщину, избившую до смерти свою престарелую бабушку.

По данным следствия, преступление было совершено вечером 7 января 2024 года. Пьяная внучка пришла в гости к 91-летней родственнице и во время ссоры побила ее. Лежащую в открытой квартире пожилую женщину с тяжелыми травмами обнаружила соседка. Она вызвала скорую и полицию. Бабушку срочно госпитализировали, но врачи не смогли спасти ее жизнь.

Полицейские выяснили обстоятельства случившегося и установили подозреваемую. Как сообщил пресс-секретарь ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, фигурантка еще в 2006 году привлекалась к уголовной ответственности по статье 116 УК РФ «Побои». После смерти бабушки в больнице материалы дела были направлены в следственный комитет.

В отношении внучки было возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть по неосторожности». Во время расследования следователи провели осмотр места происшествия, опросили 20 свидетелей и допросили обвиняемую, провели судебно-медицинскую, дактилоскопическую, биологическую и молекулярно-генетическую судебные экспертизы. Уголовное дело с обвинительным заключением передано в суд, сообщили в областном СК.

Нижний Тагил, Ангелина Сергеева

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