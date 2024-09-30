Синоптики рассказали, когда начнется похолодание

Теплая и солнечная погода продержится в Екатеринбурге еще несколько дней, после чего начнется похолодание. Во вторник ночью будет около +10 °C, днем ожидается до +16°.
В среду ночью может подморозить до 0°, однако днем воздух прогреется до +13 °C. В четверг столбики термометров поднимутся до +15°. Такая же погода ожидается в пятницу и субботу, а вот в воскресенье Гидрометцентр России предсказывает пасмурную погоду и похолодание, днем будет всего +9 градусов.
Екатеринбург, Елена Сычева
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