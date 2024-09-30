На фестивале документалистики покажут три фильма екатеринбургских кинокомпаний

Ленты Свердловской киностудии, кинокомпаний «Снега» и «29 февраля» вошли в конкурсную программу открытого фестиваля документальных фильмов «Россия», который пройдет с 1 по 6 октября в Доме кино и культурно-просветительском центре «Царский».

Так, 3 октября на экранах покажут короткометражку «Небо для Сережи» Анны Веселовой (Свердловская киностудия). «Сергей Шевчик ремонтирует старые самолеты в своем маленьком аэроклубе, но сам летать не может: не хватает средств, чтобы сертифицировать самолеты и заплатить земельный налог на взлетную полосу. Его главная надежда – сын: ради него он готов подняться на Эльбрус и приблизиться к небу», – поделились аннотацией фильма в пресс-службе фестиваля. На следующий день зрителям покажут картину «Каникулы в Лопшеньге» режиссера Натальи Саврас (кинокомпания «Снега») – небольшая история про взросление детей на берегу Белого моря. А 5 октября от кинокомпании «29 февраля» представят фильм «Дива Мария» режиссера Дарьи Исмагуловой. Он о приме театра и матери, которая пытается найти себя после 20-летней карьеры.

В рамках фестиваля зрители увидят не только конкурсные работы, но и картины призеров прошлых лет. Так, на экраны выйдут «Форсаж» Гугуевой, «Забытые полеты» Осипова, «Последний парад «Беззаветного» Скабард, «Праздник» Шиллер, «Рыбак и танцовщица» Соломина, «Глубинка 35х45» Соломина, «Танго с балалайкой» Калашникова, «Война. Женский род» Толдонова. Среди них в призерах также оказались екатеринбургские киноленты «Кино эпохи перемен» Федорченко («29 февраля»), «Великие реки Сибири. Бирюса» и «Чрезвычайные будни» от кинокомпании «Снега».

2 октября презентуют три документалки, посвященные специальной военной операции: «Мариуполь. Голоса», «Цветы войны», «Фронтовой дневник американского офицера».

А 3 октября пройдут показы иностранных короткометражек от режиссеров из Пакистана, Грузии и Молдовы: «Затишье после бури», «Минеральные сны», «Мосты Улуна», «Рапа».

Ведущей темой, объединяющей все конкурсные кинокартины, стал поиск смысла жизни и собственной цели в ней. После завершения показов зрители смогут обсудить просмотренные фильмы с председателем отборочной комиссии фестиваля и режиссером-документалистом Андреем Железняковым. Вход на все показы – свободный.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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