Детская железная дорога переходит на зимний график

С 1 октября детская железная дорога в парке Маяковского перейдет на зимний график работы. Если летом рейсы выполнялись без выходных, то с завтрашнего дня поезда будут курсировать только по пятницам, субботам и воскресеньям с интервалом движения в один час.

Первый поезд отправится со станции «Екатеринбург-Детский» в 11 утра, последний – в 18:28.

Как рассказали в пресс-службе СвЖД, к зимнему сезону подготовили парк подвижного состава малой магистрали: 3 тепловоза и 9 пассажирских вагонов, включая три уютных ретровагона. «Вся техника прошла сезонное техническое обслуживание, мойку и генеральную уборку салонов. Проведен комиссионный осмотр инфраструктуры: путевого и станционного хозяйства, систем управления движением поездов», – отметили в пресс-службе.

Екатеринбург, Дарья Деменева

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