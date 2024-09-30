Уральцев наградили за морковь в шоколаде, сыры и чернику с шишками

Свердловские производители продуктов питания получили золотые и серебряные медали на XII Межрегиональной агропромышленной выставке УрФО.

Как сообщили в ДИПе, Свердловскую область на конкурсе представляли 12 производителей, которые презентовали жюри 40 лучших образцов своей продукции. В копилке региона 28 золотых и 12 серебряных медалей. Например, компания «Оахака» получила три золотых медали за цукаты из крыжовника, аронию и морковь в шоколаде.

Также отмечены медалями конкурса сгущенное молоко, сливочное масло, клубничный десерт «Мохито» и творожный сырок «Картошка» Ирбитского молочного завода, конфеты «Милкон», детский творог, биолакт и айран от «Молочного кита», а также мороженое, произведенное на «Хладокомбинате № 3». По четыре медали завоевали птицефабрика «Рефтинская», Уральский мясокомбинат «Сибагро» и «Тагильское пиво».

Золотые медали конкурса получили Талицкая перепелиная ферма, предприниматель Андрей Стяжкин за десерты из дробленой брусники с кедровым орехом и черники с шишкой. Также высокие награды члены жюри присудили пастиле от торговой марки «Вкусно, без сахара», сырам из козьего и коровьего молока торговых марок «Добрая ферма» и «Норман».

Екатеринбург, Елена Владимирова

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