Отопление включили в 83% жилых домов

В Свердловской области подходит к концу процесс запуска теплоснабжения.

Как сообщает ДИП, на сегодняшний день отапливается 81,9 млн кв. м жилья, или 83%. Включено 1365 котельных, или 96%.

Кроме того, тепло подается в 5628 объектов социальной сферы (95,3%). В том числе: 1056 школ (96,5%), 1611 детских дошкольных учреждений (97,3%), 973 учреждения здравоохранения (95,6%), 1011 учреждений культуры (94%) и 977 прочих учреждений социальной сферы (95%).

Екатеринбург, Елена Владимирова

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