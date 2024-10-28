«Ситуация накалялась давно», – Артем Жога прокомментировал беспорядки в Коркино

События в Коркино, где местные жители вышли на улицы из-за убийства таксистки, стали одной из главных тем совещания с главными федеральными инспекторами, которое провел полпред президента на Урале Артем Жога.

«Очевидно, что ситуация накаливалась давно. Однако риски были оценены неверно, своевременной реакции не последовало, и в итоге мы получили то, что получили, – прокомментировал Артём Жога. – Сейчас необходимо проработать все моменты и принять исчерпывающие меры для разрешения текущего конфликта, а также для предотвращения подобных ситуаций в будущем».

Полпред также поручил главным федеральным инспекторам регионов Уральского федерального округа провести анализ по межнациональной обстановке.

Как уже сообщал «Новый День», встревоженные жители Коркино в Челябинской области 24 октября вышли на улицы после убийства местной женщины-таксиста. Подозреваемым стал 17-летний представитель цыганской диаспоры. Собравшиеся двинулись к цыганскому кварталу, и стихийный митинг перерос в беспорядки со стрельбой: два человека были ранены. Толпа перевернула несколько машин, загорелись два дома. В результате беспорядков с участием около 150 человек полиция задержала 50 из них.

Полиция выяснила, что горожан подстрекали к беспорядкам в одном из телеграм-каналов, который позже заблокировали. В ГУ МВД по Челябинской области приняли решение отстранить от работы руководителя ОМВД по Коркино. В отношении него начата служебная проверка.

Подозреваемого в убийстве арестовали на время расследования. Также возбуждено уголовное дело о попытке убийства после стрельбы жителей цыганского квартала в участников стихийного митинга. По словам очевидцев, именно после выстрелов ситуация вышла из-под контроля. Глава СКР поручил расследование обоих дел Главному следственному управлению.

Екатеринбург, Елена Владимирова

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