В Свердловской области собрали урожай сверх плана

Свердловский губернатор Евгений Куйвашев на заседании областного правительства заявил, что регион значительно превысил планы по сбору урожая зерновых и технических культур. По его словам, сельскохозяйственные предприятия полностью обеспечили запас кормов для животных на зиму.

Как уточнили в департаменте информполитики, уральские аграрии намолотили с полей 806,4 тысячи тонн зерна, что на 108,9 тысячи тонн больше, чем в прошлом году. Также с полей убрано 231,1 тысячи тонн картофеля и 33,1 тысячи тонн овощей. Общая площадь посевов в 2024 году составила порядка 400 тысяч гектаров, из которых 337 тысяч заняты зерновыми и зернобобовыми культурами, 49,9 тысячи – масличными культурами, 11,8 тысячи – картофелем, 1,1 тысячи – овощи открытого грунта.

Евгений Куйвашев отметил, что главная задача для министерства АПК – сохранить урожай и сделать продукцию местного производства доступной уральцам, в том числе за счет сельскохозяйственных ярмарок. Напомним, сейчас розничная цена на картофель в магазинах существенно превышает инфляцию – картошка дорожает быстрее других продуктов.

Накануне аграрный комитет свердловского парламента потребовал от правительства увеличения расходов на сельское хозяйство в проекте бюджета на 2025 год. По словам депутата Вячеслава Вегнера, уральским аграриям нужно еще 1,4 миллиарда рублей.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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