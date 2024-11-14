Свердловская область вышла на самообеспечение яйцами. Но они все равно дорожают

Около 1,6 миллиарда куриных яиц будет произведено в Свердловской области в 2024 году. Уровень самообеспечения региона этим продуктом достиг 109%, сообщили в областном департаменте информполитики. Три ключевых птицефабрики Среднего Урала – Свердловская, Ирбитская и Нижнетагильская – поставят на рынок на 4,4 миллиона штук куриных яиц больше, чем в прошлом году.

«Уральские птицефабрики ежегодно модернизируют свои производства, улучшают кормовую базу птиц. Для этих целей они могут воспользоваться государственной поддержкой. Например, получить субсидии на развитие растениеводства или приобретение техники и оборудования», – прокомментировала министр агропромышленного комплекса Свердловской области Анна Кузнецова.

Напомним, год назад цены на куриные яйца взлетели до 125 рублей за десяток, побив рекорд за 10 лет. Чтобы остановить подорожание продукта, в Россию начали завозить яйца из Турции и Азербайджана. Это привело к падению стоимости на 20%. В этом году с середины октября цены на яйца снова начали расти. Так, в Свердловской области всего за неделю продукт подорожал на 1,1%.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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