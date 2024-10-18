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Пятница, 18 октября 2024, 11:52 мск

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В России могут снова подорожать яйца

В Минсельхозе допустили рост цен на куриные яйца. На данный момент ситуация стабильная, но производители могут поднимать стоимость по договоренности с торговыми сетями.

Ранее стало известно, что некоторые птицефабрики начали поднимать цены на свою продукцию. Рост стоимости достигает 5%.

В Минсельхозе отметили, что в настоящее время ситуация на рынке продукции птицеводства стабильна. «Вместе с тем стоит отметить, что долгосрочные договоры, заключаемые между сельхозтоваропроизводителями и торговыми сетями, предусматривают возможность корректировки цен», – сообщили РИА «Новости» в пресс-службе ведомства.

В министерстве назвали такие меры обычной практикой, которая применяется в отношении всех товарных категорий, в том числе продуктов питания, и не требует дополнительного регулирования.

По данным Минсельхоза, отпускные цены на куриные яйца первой и второй категорий с начала года снизились в РФ на 20,6% и 26,6% соответственно.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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