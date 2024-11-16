«Автомобилист» одержал седьмую победу подряд в КХЛ

ХК «Автомобилист» уверенно начал домашнюю серию игр в Екатеринбурге. Сегодня на родном льду уральская команда обыграла «Адмирал» с минимальным счетом 1:0. Единственный гол в матче забил Семен Кизимов при розыгрыше большинства во втором периоде.

«Тяжелый матч и тяжелый соперник. Боялись, что у «Адмирала» в последних матчах были хорошие контратаки. Обратили на это внимание ребят на собраниях. Здорово, что сегодня сработало большинство. Несмотря на счет, нужно отдать должное вратарю соперника. Хорошая получилась концовка второго периода, где были моменты. Третий период ребята сыграли уже по заданию, грамотно, и довели матч до победы. Мы очень рады вернуться домой, сыграть перед нашими болельщиками, от которых такая ощутимая поддержка. Идем дальше», – сказал на пресс-конференции главный тренер «Автомобилиста» Николай Заварухин.

Сейчас «Автомобилист» занимает второе место в Восточной конференции и продолжает догонять лидера – челябинского «Трактора». Команды разделяют всего три очка, при этом у екатеринбуржцев есть одна игра в запасе. На домашней арене «Автомобилист» проведет еще два матча – 18 ноября предстоит поединок с «Нефтехимиком», а 21 ноября уральцы встретятся с китайским «Куньлунь».

Екатеринбург, Валентина Ярославцева

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