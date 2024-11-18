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Понедельник, 18 ноября 2024, 12:39 мск

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На пожаре в больнице пострадал рабочий (ФОТО)

На пожаре, который случился сегодня в поликлинике ГКБ № 3, пострадал как минимум один человек. Как передает корреспондент РИА «Новый День», спасатели на руках вынесли мужчину из здания. Сейчас ему оказывают помощь медики в реанимобиле. По словам очевидцев, пострадавший – рабочий, который находился на крыше в момент пожара.

По уточненным данным МЧС, площадь возгорания составила 300 квадратных метров. На месте происшествия работают 48 сотрудников и 16 единиц техники. Из здания поликлиники самостоятельно эвакуировались 350 человек. Часть пациентов ушли в другие отделения больницы, они не закрыты. Некоторые остались ждать на улице.

На данный момент пожар полностью потушен. В областном минздраве сообщили, что в поликлинике произошло воспламенение кровельного материала. По некоторым данным, в здании шли работы по утеплению крыши.

Прокуратура уже начала проверку по факту ЧП. «Причина возгорания будет установлена по результатам пожарно-технической экспертизы», – добавили в ведомстве.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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