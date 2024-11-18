В Екатеринбурге загорелась крыша больницы (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня днем вспыхнула крыша поликлиники городской больницы № 3 на улице Братьев Быковых. В центре города был виден густой черный дым, на улице ощущается запах гари.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, возгорание произошло на территории поликлиники № 2. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Из поликлиники эвакуировали пациентов и посетителей. К тушению пожара привлечено 13 единиц спецтехники и 39 человек личного состава.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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