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Понедельник, 18 ноября 2024, 12:39 мск

Новости Екатеринбург

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В Екатеринбурге загорелась крыша больницы (ФОТО)

В Екатеринбурге сегодня днем вспыхнула крыша поликлиники городской больницы № 3 на улице Братьев Быковых. В центре города был виден густой черный дым, на улице ощущается запах гари.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, возгорание произошло на территории поликлиники № 2. Площадь пожара составила 200 квадратных метров. Из поликлиники эвакуировали пациентов и посетителей. К тушению пожара привлечено 13 единиц спецтехники и 39 человек личного состава.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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