Прием в поликлинике, где случился пожар, возобновится 19 ноября

В городской больнице № 3 Екатеринбурга сообщили, что прием в поликлинике на улице Братьев Быковых, 16/2, откроется уже завтра. Пациентов начнут принимать со второй смены.

«Медицинская помощь в стационаре, расположенном в соседнем от поликлиники здании, оказывается в полном объеме в круглосуточном режиме. До возобновления работы поликлиники пациентов, нуждающихся в амбулаторной медицинской помощи, просим обращаться в поликлинику № 1 ЦГКБ № 3 (ул. Бебеля, 160), работающую с 08:00 до 21:00», – сообщили в пресс-службе свердловского минздрава.

Напомним, пожар в поликлинике случился сегодня днем. Во время планового ремонта крыши загорелся укрывной материал. Площадь пожара составила 300 квадратных метров, из поликлиники самостоятельно эвакуировались около 350 человек.

В пожаре пострадали двое рабочих, которые находились на крыше. По информации минздрава на 17:00, им обоим потребовалась госпитализация. Пациенты и сотрудники больницы не пострадали.

Екатеринбург, Ангелина Сергеева

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